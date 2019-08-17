Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İslahiye'de güzel ezan okuma yarışması düzenlendi
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GAZİANTEP İslahiye'de güzel ezan okuma yarışması düzenlendi

46 dakika önce

İslahiye'de güzel ezan okuma yarışması düzenlendiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,Yaz Kuran Kursları öğrencileri arasında ödüllü 'Güzel Ezan Okuma yarışması' düzenlendi.

İslahiye'de güzel ezan okuma yarışması düzenlendi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,Yaz Kuran Kursları öğrencileri arasında ödüllü 'Güzel Ezan Okuma yarışması' düzenlendi.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde bulunan Elbistanhöyüğü Cami imamı Hamza Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya müftülük bünyesinde açılan Yaz Kuran Kursuna devam eden 25 öğrenci katıldı. Yarışmacıların ezanı en güzel okumak için tek tek kürsüye çıktığı yarışmada Yelliburun Mahallesi Camisi adına yarışan Mustafa Yılmaz birinci, Fevzipaşa Mahallesi Merkez Camii adına yarışan Emirhan Bakır ikinci ve Hacıveli Gelebek Cami adına yarışan Caner Tatbak ise üçüncü oldu.
Birinciye çeyrek altın, ikinciye 250 TL ve üçüncüye ise 200 TL ile birlikte tüm katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarında oluşan çeşitli hediyeler verildi.
Kuran-ı Kerim, Hamza Demir, İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:13 Kaynak: DHA
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