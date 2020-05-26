GAZİANTEP İslahiye'de halka tatlıya yoğun talep - Son Dakika

İslahiye'de halka tatlıya yoğun talep

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tatlıcılar en çok talep gelen halka tatlısı siparişlerine yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarında işyerlerinde çalışmayı sürdüren tatlıcılara, vatandaşlardan en çok halka tatlı siparişi geliyor. Gün boyu taze olarak ürettikleri tatlıları, sipariş verilen adrese taşıyan tatlıcılar gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında satışlarının arttığını anlatan tatlıcılardan İbrahim Çayır, "Satışlarımız bu dönemde 3 katına çıktı. Normal günlerde 100 kilo tatlı yaparken, şimdi 300 kilo satıyoruz. Telefon ile gelen siparişleri taze ve sıcak şekilde evlere ulaştırıyoruz" dedi.