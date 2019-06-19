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GAZİANTEP İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI

4 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 300 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.

GAZİANTEP İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 300 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.
Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız, Köklü, Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı ve Tandır mahallelerindeki 300 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl yüksek verimle dekar başına 500 kilo ile 1 ton arasında ürün elde edilmesi üreticiyi sevindirdi.
Koççağız Mahallesindeki arazisinde kiraz hasadına başlayan çiftçilerinden Mehmet Keyifli, organik olarak yetiştirilen ve ilgi gören kirazın kilosunun 5-6 liradan alıcı bulduğunu söyledi.
Mehmet Keyifli, 200 ağaçlık bahçesinden bu yıl 5 ton kiraz hasadı yapmayı beklediğini söyledi. Bölgede yetiştirilen kirazların tamamen organik olduğunu belirten Halil Akkaya ise hasadını yaptıkları ürünlerine çevre illerden çok talep geldiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:58 Kaynak: DHA
Kayabaşı, İslahiye, Güncel
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