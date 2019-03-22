Son Dakika Haberleri: Gaziantep İslahiye'de Öğrencilerden 'Dur Yolcu' Koreografisi

Gaziantep İslahiye'de Öğrencilerden 'Dur Yolcu' Koreografisi

1 saat önce

İslahiye'de öğrencilerden 'Dur Yolcu' koreografisiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı.

Gaziantep İslahiye'de Öğrencilerden 'Dur Yolcu' Koreografisi, System.String[]
İslahiye'de öğrencilerden 'Dur Yolcu' koreografisi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 150 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü kapsamında okulun bahçesinde 'Dur Yolcu' koreografisi yaparak Türk bayrağı açtılar. İzleyenlerin beğenisini kazanan Okul Müdürü Mehmet Güven, Tam 104 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazarak büyük bir zafer kazanıldı. Öğrencilerimize bu ruhu yaşatmak ve en önemlisi şehitlerimizi anmak amacıyla, öğrencilerimizle birlikte'Dur Yolcu' koreografisi gerçekleştirdik dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Çanakkale, İslahiye, Güncel
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