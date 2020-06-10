GAZİANTEP İslahiye'de okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

İslahiye'de okullar dezenfekte ediliyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.

20 Haziranda yapılacak olan ve 1859 öğrencinin gireceği LGS öncesinde ilçede sınav yapılacak 31 okuldaki 111 derslikte dezenfekte çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından, LGS sınavı yapılacak okulları gezerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenin bir ortamda sınava girmeleri için sınıf, ortak kullanım alanları, koridor ve lavaboları dezenfekte edildi. Sınavda öğrencilere dağıtılacak maske, dezanfektan için de ön hazırlıkları yapıldı.