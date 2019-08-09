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GAZİANTEP İSLAHİYE'DE 'ÖNCE YAYA' UYGULAMASI

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye ilçesinde,uygulamayı hayata geçirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye ilçesinde,uygulamayı hayata geçirdi. Yeni Hükümet Konağı önüne 'Önce Yaya' görseli çizildi.
İçişleri Bakanlığınca,2019'un 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesi nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler,İslahiye ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Atatürk ve Hatay Bulvarında yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce Yaya' görsellerini çizdi.
Ekipler, yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgi çalışması yaptı. Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanıyor. Yetkililer, proje kapsamında uygulamanın önce kentin ana arterlerinde sonra da ilçede ihtiyaç duyulan alanlarda devam edeceğini belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:24 Kaynak: DHA
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