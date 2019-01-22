Son Dakika Haberleri: Gaziantep İslahiye'de, Otomobil Altgeçit Korkuluklarına Çarptı

Gaziantep İslahiye'de, Otomobil Altgeçit Korkuluklarına Çarptı

14 dakika önce

İslahiye'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı.

İslahiye'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece Atatürk Mahallesi'nde Demiryolu Alt geçit köprülü kavşak inşaatında meydana geldi. K.S yönetimindeki 27 LE 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat alanını çevreleyen güvenlik korkuluklarına çarptı. Otomobil duvarda asılı kalırken, kazayı sürücü K.S. yaralanmadan atlattı.

Kaza sonrası otomobil çekici ile asılı yerden kurtarılırken, polis soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

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