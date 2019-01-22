Gaziantep İslahiye'de, Otomobil Altgeçit Korkuluklarına Çarptı
14 dakika önce
İslahiye'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı.
İslahiye
'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptı Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı. Araç
köprüde asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, gece Atatürk
Mahallesi'nde Demiryolu Alt geçit köprülü kavşak inşaatında meydana geldi. K.S yönetimindeki 27 LE 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat alanını çevreleyen güvenlik korkuluklarına çarptı. Otomobil duvarda asılı kalırken, kazayı sürücü K.S. yaralanmadan atlattı.
Kaza sonrası otomobil çekici ile asılı yerden kurtarılırken, polis soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
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