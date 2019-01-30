Son Dakika Haberleri: Gaziantep İslahiye'de Sel Baskınlarına Karşı Anonslu Uyarı

Gaziantep İslahiye'de Sel Baskınlarına Karşı Anonslu Uyarı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yetkililer merkezi anons sistemi aracılığıyla vatandaşları şiddetli sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yetkililer merkezi anons sistemi aracılığıyla vatandaşları şiddetli sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İslahiye Belediyesi tarafından, hoparlörler aracılığıyla metroloji verilerine dayanılarak uyarı anonsu yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa karşı yapılan anonsta, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle halkımızın can ve mal güvenliği amacıyla sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemle duyurulur" uyarısı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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