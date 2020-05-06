GAZİANTEP İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

GAZİANTEP İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısı

İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına gelenlerin ateş ölçümü yapılıp, maske dağıtılıyor ve alanda sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına gelenlerin ateş ölçümü yapılıp, maske dağıtılıyor ve alanda sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle İslahiye'de kurulan pazar alanında sıkı tedbirler devam etti. Barikat kurulan pazara girmek isteyenler sosyal mesafe uygulanıp, maske dağıtılıpiateşleri ölçüldükten sonra alındı. Pazarda tezgahların girişinden alışverişlerini yapanlar da görevliler tarafından sık sık sosyal mesafeya ve ürünleri seçmeden alışveriş yaplması konusunda megefonla uyarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi