GAZİANTEP İslahiye'de sosyal mesafeli kan bağışı - Son Dakika

İslahiye'de sosyal mesafeli kan bağışı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kurulan mobil kan bağışı istasyonunda sosyal mesafe kuralına uyularak bağışta bulunuluyor.

Türk Kızılayı tarafından İslahiye'deki Demokrasi meydanında mobil ekip kan toplama standı kuruldu. Standı ziyaret eden gönüllüler sosyal mesafe kuralı uygulanarak 50 ünite kan bağışı yaptı. Kan bağışı gönüllüleri sosyal mesafe kuralına göre kendilerine verilen formu doldurduktan sonra mobil araç içerisinde de aynı kuralla bağış yaptı.

Kıızlay mobil istasyon sorumlusu doktorlardan Ali Artaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kan bağışında bulunan gönüllülerin sosyal mesafe kuralına uyduğunu ifade ederken, tüm vatandaşlara düzenli kan bağışı çağrısı yaptı.