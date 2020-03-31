GAZİANTEP-İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı - Son Dakika

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GAZİANTEP-İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı
6 saat önce
İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldıGAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yürüyüş, çocuk oyun parkları ve park içerisindeki spor aletlerini güvenlik şeridi çekerek, kullanıma kapattı.
İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı
GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yürüyüş, çocuk oyun parkları ve park içerisindeki spor aletlerini güvenlik şeridi çekerek, kullanıma kapattı.
İslahiye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilçedeki park, oyun ve spor alanlarının kullanılmasını engellemek için güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Kapatılan oyun ve spor aletlerine Türkçe ve Arapça olarak 'Koronavirüs salgını nedeni ile oyun alanına girmek yasaktır' uyarı yazısı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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