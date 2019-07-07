Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İslahiye'de trafik kazası 1 yaralı
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GAZİANTEP İslahiye'de trafik kazası 1 yaralı

15 dakika önce

İslahiye'de trafik kazası 1 yaralıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İslahiye'de trafik kazası 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Haciali Öztürk Mahallesindeki meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Mendo yönetimindeki 27 MA 5377 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 06 BAD 866 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Suriye uyruklu Abdullah Mendo, yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GAZİANTEP İslahiye'de trafik kazası 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
Gaziantep, Suriye, Güncel
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