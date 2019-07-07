GAZİANTEP İslahiye'de trafik kazası 1 yaralı
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İslahiye'de trafik kazası 1 yaralıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
İslahiye
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
'de trafik kazası 1 yaralı Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Haciali Öztürk Mahallesindeki meydana geldi. Suriye
uyruklu Abdullah Mendo yönetimindeki 27 MA 5377 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 06 BAD 866 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Suriye uyruklu Abdullah Mendo, yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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