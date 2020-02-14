Gaziantep islahiye'de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika

İslahiye'de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Belediye ekipleri, çöpten topladıkları yaklaşık 1 ton ekmeği ve yiyeceği sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanların yaşam alanlarına bıraktı.

İslahiye Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, vatandaşların çöp konyetnerlerının yanına bıraktığı ekmekleri toplayarak çuvalladı. İşçiler daha sonra topladıkları yaklaşık 1 ton ekmeği ve yemek artıklarını kar yağışı nedeni ile yiyecek bulamayan sokak hayanları ile yaban hayvanlarının yaşam alanlarına bıraktı.

İşçiler daha fazla hayvana ulaşabilmek adına vatandaşların ekmek ve yemek artıklarını çöp konteynerine atmak yerine poşetleyerek konteynerin yanına bırakmasını istedi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Temizlik işlerindeki çalışanlarımızın çöp toplama sırasında ayrı bir özen göstererek topladıkları ekmek kırıklarını belediyemizin hayvan barınağına ve yaban hayvanlarına bırakıyoruz. Biz yaratılanı yaradan da ötürü seviyoruz. Her canlıyı önemsiyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için seferber olduk. Vatandaşlarımızdan ricamız ekmeklerini çöpe atmak yerine, çöp konteynırlarımızın yanına bırakmalarıdır veya sokak hayvanları için kullanmalarıdır? dedi.