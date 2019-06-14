GAZİANTEP İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
1 saat önce
İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkilediGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İslahiye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:05 Kaynak: DHA
'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra gök gürültüsüyle aniden başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerken kendilerini trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
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