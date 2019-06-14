Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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GAZİANTEP İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkilediGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra gök gürültüsüyle aniden başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerken kendilerini trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
GAZİANTEP İslahiye'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:05 Kaynak: DHA
İslahiye, Güncel
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