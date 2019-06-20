Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İSLAHİYE MEZARLIĞINA 215 SURİYELİ DEFNEDİLDİ
Son Dakika Güncel Haber

GAZİANTEP İSLAHİYE MEZARLIĞINA 215 SURİYELİ DEFNEDİLDİ

41 dakika önce

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kamplara ve kiraladıkları evlere yerleşen Suriyelilerin cenazelerini defnetmesi için belediyeye ait mezarlıkta ayrı bölüm oluşturuldu.

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kamplara ve kiraladıkları evlere yerleşen Suriyelilerin cenazelerini defnetmesi için belediyeye ait mezarlıkta ayrı bölüm oluşturuldu. 7 yıllık süreçte İslahiye'de hayatını kaybeden 215 Suriye uyruklu defnedildi.
İç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'ye gelen 32 bin mülteci kurulan iki kampta ve kiraladıkları evlerde yaşamaya başladı. İslahiye'deki kampların boşaltılmasının ardından buradaki sığınmacılar da ilçe merkezindeki evlerde barınmayı sürdürdü. 2012 yılından itibaren çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden 215 Suriyeli, İslahiye'de mezarlıkta oluşturulan ayrı alanlarda toprağa verildi.
GAZİANTEP İSLAHİYE MEZARLIĞINA 215 SURİYELİ DEFNEDİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
Suriye, Türkiye, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Youtube'dan iki önemli değişiklik Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İSLAHİYE MEZARLIĞINA 215 SURİYELİ DEFNEDİLDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]