GAZİANTEP İslahiye ve Nurdağı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika

İslahiye ve Nurdağı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde,İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.uncu yıldönümü ve Mehmet Akif'i anma töreni düzenlendi.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İslahiye Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen anma törenine,İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan,Garnizon Komutanlığında 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğulları,Belediye Başkan vekili Fethiye Erdoğan,Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kale,İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve Protokol üyeleri ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan,Bahar Kalkanı Harekatı ve tüm şehitler için dua edilen törende öğrencilerin hazırladığı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' konulu 3 perdelik tiyatro sahnelendi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle Nurten Öztürk İlk ve Ortaokulu tarafından Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen anma törenine;protokol üyeleri ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.Öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuması ayakta alkışlandı.