Gaziantep islahiye ve nurdağı'nda mısır hasadı başladı

İslahiye ve Nurdağı'nda mısır hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 6 bin 500 dekar alana ekili mısır hasadına başlandı. Üretici son yılların en yüksek rekoltesini bekliyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan ve hasadı başlanan yağlık mısırda bu yıl 9 bin 100 ton rekolte bekleniyor. Son yılların en yüksek rekoltesinin yaşandığı mısır için ton başına açıklanan bin 100 TL fiyat ise üreticisini sevindirdi.

Ağalarobası Mahallesi'nde 50 yıldır ailesiyle birlikte tarımla uğraşan ve birçok ürün ekimi yapan Reşit Uluşan, 15 yıldır aktif olarak tarım sektörünün içindeyim. Bu yıl 500 dekar yağlık mısır ekimi yaptım, İslahiye genelinde hasadımız güzel, rekolte yüksek. Gübre, ilaç, tohum, elektrik, mazot gibi girdilerimiz baya arttı. Bu girdilere eş değer olarak bin 300 ile bin 400 lira fiyat bekliyorduk. Fiyat bin 100 olarak açıklandı. Ürünümüzü lisanslı depolara teslim ediyoruz. Girdi maliyetlerine rağmen fiyatlar çok kötüde değil. Son yılların en yüksek verime ulaştık dönüme bin 350 ile bin 400 kilo rekolte elde ediyoruz. Çök şükür önceki yıllara oranla rekoltemiz çok iyi olması kısmen fiyat farkını kapatmaktadır dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye'de 5 bin dekar, Nurdağı'nda ise, bin 500 dekarda protein değeri yüksek yağlık mısır ekimi yapılmaktadır. Her iki ilçemizde 6 bin 500 dekarda üretimi yapılan mısırda hasada başlandı. Mısırda dekar başına bin 400 kilogram verim elde edilmektedir. Rekoltenin her yıla oranla iyi olması üreticiyi sevindirmektedir. Çiftçilerimize hayırlı hasatlar dilerim dedi.