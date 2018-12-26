Son Dakika Haberleri: Gaziantep İslahiye Ziraat Odası'nda Yangın

Gaziantep İslahiye Ziraat Odası'nda Yangın

39 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ziraat Odasının arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ziraat Odasının arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece Cumhuriyet Mahallesinde İslahiye Ziraat Odası binasında meydana geldi. Ziraat Odası arşivlerin bulunduğu odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odanın kapalı bulunduğu sırada çıkan yangına, dumanını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Arşiv bölümünün hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:10 Kaynak: DHA

Gaziantep, Islahiye, Güncel
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