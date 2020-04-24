GAZİANTEP İslahiyeliler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti - Son Dakika

İslahiyeliler İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye merkezi anons sisteminden İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar ise balkonlardan eşlik etti.

İslahiye Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile saat 21.00'de merkezi anons siteminden İstiklal Marşı okudu. Gün içinde evlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar ise sokağa çakma yasağı nedeniyle evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'na eşlik etti.