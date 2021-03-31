Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yeni bölümlerle 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yeni bölümlerle 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

31.03.2021 17:29
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yeni bölümlerle 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında açılacak yeni bölümlerle öğrenci sayılarının 2 bini aşmasını beklediklerini bildirdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında açılacak yeni bölümlerle öğrenci sayılarının 2 bini aşmasını beklediklerini bildirdi.

Hatipoğlu, Senato Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, sıfırdan kurulan bir üniversite olduklarını ifade etti.

Göreve geldiğinde binaları olan ancak herhangi bir personeli bulunmayan bir üniversiteyle karşılaştığını anlatan Hatipoğlu, "Göreve geldiğimizde sadece Gaziantep Üniversitesinden kalma 2-3 güvenlikçi vardı. Üniversiteyi kurduktan 3 ay sonra da ilk öğrencilerimizi kabul etmeye başladık. Sanıyorum YÖK tarihinde de bu ilktir. Çünkü öğrenci kabulü bir süreç istiyor ama biz hızlı yol aldık." dedi.

Üniversitedeki dekanlıklara vekaleten yapılan atamalarla ilgili eleştirilere değinen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni kurulan bir üniversiteye bir anda 10-15 profesör almak mümkün değil. Çünkü dekanlıklara atama yapabilmek için profesörlük unvanı gerekli. Biz de o yüzden mevcut profesör arkadaşlara dekanlıkları vekaleten verdik. Hep merak edilir, dekanlıklarda verilen vekalet herhangi bir ücrete tabi değildir. Bu vekaletler dolayısıyla yeni profesörler geldikçe kendi alanına atama yapılabilsin diye verilir. Bu metot her yerde yapılan bir metottur."

Hatipoğlu, şu anda üniversitede 8 fakültenin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu seneyle beraber gelecek öğrencilerle önümüzdeki ders yılı başında 2 binin üzerine çıkmış olacağız. Yeni bölümler kurmak için de çalışmalarımız var. İktisat ve İşletme bölümlerini kuracağız. Ayrıca Gaziantep için önemli olan gastronomi bölümünü de kuracağız. İnşallah yeni yılda tıp fakültesini de açacağız. Üniversiteyi kurup 10-15 yılda tıp fakültesi kuramayan üniversiteler var. Biz Allah'ın izniyle 1,5 yılda başarmış olacağız. Çünkü İslam, bilim ve teknoloji harmanlanabiliyor. İslam, bilime engel değil teknoloji ve bilim, İslam bilimine aykırı değil. Biz, hikmet ve bilimi harmanlayarak öğrencilerimizin önünü açmak istiyoruz."

Teknoloji Üniversitesi, Nihat Hatipoğlu, Gaziantep, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yeni bölümlerle 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika


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