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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak - Son Dakika

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak

26.08.2021 13:29
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak, System.String[]

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversiteleri bünyesinde tıp fakültesi kuracaklarını ve gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edeceklerini bildirdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversiteleri bünyesinde tıp fakültesi kuracaklarını ve gelecek yıl ilk öğrencilerini kabul edeceklerini bildirdi.

Hatipoğlu, kampüsteki Öğrenci Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2019'da sıfırdan kurdukları GİBTÜ'nün akademik kadrosu ve personeliyle eğitim yolunda hızla devam ettiğini söyledi.

Üniversitenin hem dini hem de teknoloji boyutuyla Türkiye ve bölgeye önemli hizmet sunacağını ifade eden Hatipoğlu, "Bir yıldır her alanda öne çıkan Gaziantep'e 'yeni bir tıp fakültesi hediye edebilir miyiz' diye ciddi bir gayret içindeydik. Görüşmeler sürdü ve sonuçta 15 gün önce Sağlık Bakanlığının yetkilileriyle oturarak, afiliasyonu imzaladık. Yeni bir tıp fakültesi kurulmasını kararını almış bulunduk." dedi.

Kentte şu an 2 tıp fakültesinin bulunduğunu anımsatan Hatipoğlu, GİBTÜ'de açılacak 3'üncü tıp fakültesinin hem kente hem de bölgeye önemli sağlık hizmeti ve katkısı olacağını ifade etti.

Hatipoğlu, kısa zamanda akademik kadroyu oluşturacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle ile birlikte çalışacağız. Üniversite olarak her türlü kadro imkanımızı açacağız. Hocalarımızın orda çalışmasına imkan vereceğiz. 'Fakültelimizi daha da nasıl geliştirebiliriz, Gazianteplilere daha iyi nasıl hizmet edebiliriz' diye çalışıyoruz. Sadece kente değil bölgeye hizmet edeceğiz. İyi olan hastanemize önemli ivmeler kazandıracak. Vatandaşlarımız akademisyenlerimiz desteğiyle tedavi olacak. Bilimsel bir çalışmanın önünü açıyoruz, hayırlı bir iş yapıyoruz."

Hatipoğlu, fakülteyi kısa sürede tamamlayacaklarını ve gelecek yıl öğrenci kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ise hastanede böyle bir sürecin işlemesi gerektiğini düşündüğünü anlattı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eğitim ve araştırmaya yönelik çalışmaların az olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "Hastane şu ana kadar bir üniversiteyle çalışması söz konusu değildi. Böyle olunca kadrolarımız yoktu ve elimizde kalifiye hocalarımız olmuyordu. Biz bu sürecin değişmesine inanmıştık, bununla ilgili girişimlerde bulunuldu. Rektörümüz de böyle bir durumu istemişlerdi. Biz hastanemizi GİBTÜ'nün kullanımına sunacağız. Bunu yaparken de üniversitenin kadrosunu kullanma şansına sahip olacağız. Hastanemizde bundan sonra daha fazla profesörümüz, doçentimiz olacak. Onlar hem insanlarımıza sağlık hizmeti verecek hem de öğrencilerimizi yetiştirecek."

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen de çalışmanın hem sağlık hem de akademik olarak önemli katkıları olacağına inandığını kaydetti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak

Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziantep, İslam, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak - Son Dakika


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