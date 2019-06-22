GAZİANTEP İtfaiye çatıda sıkışan kırlangıcı kurtardı
1 saat önce
İtfaiye çatıda sıkışan kırlangıcı kurtardıGaziantep'in Nizip ilçesindeki bir binanın çatısının yağmur giderine ayağı sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
İtfaiye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
çatıda sıkışan kırlangıcı kurtardı Gaziantep
'in Nizip
ilçesindeki bir binanın çatısının yağmur giderine ayağı sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Nizip Mesleki Eğitim Merkezi'nin çatısının yağmur giderine kırlangıç sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri, 20 dakikalık çalışmayla kırlangıcı, sıkıştığı yerden kurtararak doğaya saldı.
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