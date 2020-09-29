Gaziantep itfaiye haftası kutlandı - Son Dakika

Gaziantep itfaiye haftası kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 25 Eylül ile 1 Ekim İtfaiye Haftası'nın 306'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelip maske, mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek birlik ve beraberliğin önemine işaret eden konuşmalar gerçekleştirdi, dayanışma...

Gaziantep itfaiye haftası kutlandı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 25 Eylül ile 1 Ekim İtfaiye Haftası'nın 306'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelip maske, mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek birlik ve beraberliğin önemine işaret eden konuşmalar gerçekleştirdi, dayanışma bilinci güçlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca İtfaiye Haftası'nın 306'ncı yıl dönümünde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle salgına karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi, düzenlenen etkinlik programında görevi başında yaşamını yitiren personeller dualarla anıldı. Şehrin güvenliği için 7 gün 24 saat ter döken itfaiye çalışanları, görevleri itibariyle büyük bir sorumluluk taşıdıklarını dile getirerek, konuşmalarında birlik ve beraberlik duygusunun önemine vurgu yaptı.

Organize edilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Berk ve Erdem Güzelbey, İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur, BEMBİR SEN Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı, Hak İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, müdürler ve birçok birimden davetli katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep itfaiye haftası kutlandı
Gaziantep itfaiye haftası kutlandı
Gaziantep itfaiye haftası kutlandı
Gaziantep itfaiye haftası kutlandı
Gaziantep itfaiye haftası kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep itfaiye haftası kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 23:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep itfaiye haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei