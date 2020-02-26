Gaziantep İTÜ mezunları derneği'nden GSO-MEM'e ziyaret - Son Dakika

Gaziantep İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şafak Hengirmen Tercan, yönetim kurulu ve dernek üyeleri Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret ederek merkezdeki atölyeleri gezdi.



GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Genel Sekreter Kürşat Göncü'den eğitimler ve projelerle ilgili bilgi alan dernek üyeleri, GSO-MEM'in mesleki eğitim alanında önemli bir misyon üstlendiğini kaydettiler. Gaziantep'in üretimi, ihracatı ve GSO'nun yürüttüğü projeleri anlatan Başar Küçükparamak, "Projelerimizle kentimizin ve ülkemizin katma değerini arttırmaya gayret ediyoruz. En başta eğitime, özellikle de mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Bu amaçla eğitim konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2017 yılında faaliyete başlayan GSO-MEM'de şu ana kadar 6 bin 500 kişiye eğitim verdik. Sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitimlerimize de devam ediyoruz" dedi.



GSO-MEM'in yanı sıra, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile GSO arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP), Uygulamalı KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Projesi (Model Fabrika) hakkında da bilgiler veren Küçükparmak, "GASBEM'de şu ana kadar 3 bin 700 kişiye belge verdik. GASİMEP projemize geçtiğimiz yıl başladık ve bu yıl da projeye dahil olan öğrencilerimizle devam ediyoruz. Projemiz ülkemiz için de model haline geldi. Hem sanayiciler, hem veliler, hem de öğrenciler gayet memnun. İnşallah daha da iyi sonuçlar alacağız. Türkiye'de ilk 7 model fabrikadan birisini Gaziantep'te kuruyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ve odamızın birlikte hayata geçireceği model fabrikamız ile dijital dönüşüm, verimlilik, Endüstri 4.0, yalın dönüşüm, tasarım, öğren ve dönüş gibi sanayide dönüşüm sürecine GSO olarak ev sahipliği yapacağız. Kurulum çalışmalarına başladığımız model fabrikamızın inşaatını da inşallah bu yılın Haziran ayında tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Gaziantep İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şafak Hengirmen de verilen bilgiler için teşekkür ederek, projelerin Gaziantep ve Türkiye için oldukça yararlı olduğunu, önümüzdeki süreçte GSO ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. - GAZİANTEP