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Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması
6 saat önce
Jandarma ekiplerinden trafik uygulamasıGaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
Jandarma ekiplerinden trafik uygulaması
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verilen uygulamaya kadın jandarma görevlileri de katıldı.
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