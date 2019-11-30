Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verilen uygulamaya kadın jandarma görevlileri de katıldı.