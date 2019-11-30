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Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

6 saat önce

Jandarma ekiplerinden trafik uygulamasıGaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

Jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verilen uygulamaya kadın jandarma görevlileri de katıldı.

Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
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