GAZİANTEP Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

GAZİANTEP Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürprizi

Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürpriziGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri, yaşı nedeniyle sokağa çıkamayan Hayrunisa Korkut'a (11) süpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı.

Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürprizi GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri, yaşı nedeniyle sokağa çıkamayan Hayrunisa Korkut'a (11) süpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı. Göltepe Mahallesi'nde oturan ve bugün doğum günü olan Hayrunisa Korkut, sokaklarda vatandaşlara uyarı anonsları yapan jandarmaları görünce balkona çıkıp; "Bugün benim doğum günüm, dışarıya çıkamıyorum. Pasta alır mısınız?' diye seslendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri sokağa çıkamayan Korkut için doğum günü kutlaması organize etti. Jandarmalar, pasta alıp yeniden geldikleri mahallede Hayrunisa Korkut'un doğum gününü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı