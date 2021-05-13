GAZİANTEP JANDARMALARLA BİRLİKTE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan şehit annesi Döndü Doğan (78), jandarmalar tarafından oğlunun sembolik mezar ziyaretine jandarma tarafından götürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tam kapanmada Ramazan Bayramında muaf tutulan şehit aileleri, İslahiye Şehitliği'nde şehit mezarlarını ziyaret etti. İdilli Mahallesi'nde oturan Döndü Doğan ise 1985 yılında Ege Denizi'nde gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu-85' tatbikatında tank çıkarmasında gemisinin batması sonucu 39 arkadaşıyla birlikte şehit olan ve naaşı bulunamayan oğlu Sıtkı Doğan için yaptırılan sembolik mezarı, jandarmalar desteğiyle ziyaret etti.

Oğlumun sembolikte olsa mezarını ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirten Döndü Doğan, "Mehmetçiklerimiz beni oğlumla bu bayramda da buluşturdular. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.