Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu

16.06.2022 13:04
Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hendek olaylarında da yer aldığı belirlenen PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırda yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hendek olaylarında da yer aldığı belirlenen PKK/ YPG terör örgütünün sözde komutanı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırda yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, örgüt içerisinde sözde komutanlık seviyesinde çeşitli görevlerde bulunan bir terörist sınırda yakalandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yaklaşık 8 yıl önce örgüte katılan, örgüt içerisinde sözde komutanlık seviyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve 2015 yılında Şırnak ili Silopi ilçesindeki hendek olaylarında silahlı olarak faaliyet gösteren bir teröristin, örgütten kaçma arayışı içerisinde olduğu tespit edildi. Adli makamların koordinesinde yapılan titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda 10 Haziran 2022 tarihinde belirtilen terörist sınırdan teslim alınarak Türkiye'ye getirilmiştir. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri tamamlanan terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep jandarmasından kritik terör operasyonu - Son Dakika

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