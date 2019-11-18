Son Dakika Haberleri: Gaziantep kaçak avlanan balıkçılara 17 bin 985 tl ceza
Son Dakika Güncel Gaziantep kaçak avlanan balıkçılara 17 bin 985 tl ceza - Son Dakika

Gaziantep kaçak avlanan balıkçılara 17 bin 985 tl ceza

6 saat önce

Kaçak avlanan balıkçılara 17 bin 985 TL cezaGaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yapılan araştırmada 11 ağ ele geçirildi.

Kaçak avlanan balıkçılara 17 bin 985 TL ceza

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yapılan araştırmada 11 ağ ele geçirildi. Kaçak avlanan 11 kişiye ise 17 bin 985 TL idari para cezası kesildi.

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta Tahtaköprü Baraj'ında 8 Ekim 2018 tarihinde su seviyesinin düşmesiyle binlerce balık kıyıya vurmuştu. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Tahtaköprü Barajı'na balık popülasyonunun artırılması amacıyla 4 Temmuz 2019 tarihinde 10 bin sazan yavrusu bırakıldı. Bırakılan yavruların 1 ile 1,5 yıl içerisinde avlanacak boyuta geleceği belirtilerek ağ ile balık avlanması yasaklandı. Jandarma ekipleri yasak olmasına rağmen baraj gölünde avlanma yapan kişileri tespit etmek için çalışma yaptı. Çalışmalarda 11 ağ ile avlanan 11 kişiyi yakaladı. 36 kilo kaçak avlanan balığın ele geçirildiği çalışmalarda avcılara 17 bin 985 TL idari para cezası kesildi.

Tahtaköprü Baraj'ına sınır olan Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, Barajımızda geçtiğimiz yıl bu aylarda su seviyesinin düşmesiyle birlikte binlerce balık telef olmuştu. Barajda balık çoğaltmak amacıyla yavru sazan bırakılmıştır. Balık bırakılmasının ardında ağla balık avlanması kesinlikle yasaklanmıştır. Barajımızda sadece olta balıkçılığı serbesttir. Para cezası yemek istemiyorsanız avlanmayınö dedi.

Gaziantep kaçak avlanan balıkçılara 17 bin 985 tl ceza

Tahtaköprü Mevkii, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
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