Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tır garajı yanında elinde siyah poşetler bulunan bir şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda ise 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.


İki farklı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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