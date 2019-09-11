Gaziantep kaçak sigaraya: 4 gözaltı
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GAZİANTEP'te, polisin kaçak sigara satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği 2 operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:09 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin kaçak sigara satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği 2 operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler sigarı taşıdığı belirlenen TIR ve kamyonu durdurarak, arama yaptı. Aramalarda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sigaralara el koyan ekipler araçlardaki 4 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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