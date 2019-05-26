GAZİANTEP KADINLARDAN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKERE SICAK YEMEK
3 saat önce
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:43 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye
'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.
İslahiye bazıları oğulları Suriye'de görev yapan anneler, Ramazan ayında sınır ötesinde Suriye'de bulunan askerlere; içliköfte, sarma, dolma, lahmacun, börek ve tatlı hazırladılar. İslahiye Belediyesi Parkında bir araya gelen kadınlar kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri, Komando
Uzman Çavuş Fatih Furkan
Ergün'ün İslahiye'de oturan annesi Hacer Ergün aracılığıyla Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.
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