Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Son Dakika
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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

29.04.2022 15:56

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında basın açıklaması yapıldı.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında basın açıklaması yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, Gaziantep'teki Balıklı Park'ta bir araya gelerek dövizler taşıdı ve slogan attı.

Vakfın başkanı Mehmet Taş, açıklamasında, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Allah'ın mukaddes kıldığı mekan ve Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade etti.

Kudüs'ün kutlu Nebi'nin miraç noktası olduğunu anlatan Taş, "Kudüs, Müslümanların sembolüdür. Kudüs, düştüğünde ümmet düşer, insanlık düşer. Bu dava ümmetin ortak davasıdır. Kudüs, İslam ümmetinin onuru, izzeti ve şerefidir." dedi.

Açıklamanın ardından dua edilmesiyle grup dağıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği öncülüğünde vatandaşlar, Şehit Er Ömer Erüstüm Meydanı'nda bir araya geldi.

Dernek başkanı Şeref Ertekin, ramazanın son cuma gününün Dünya Kudüs Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, "Allah'ın Müslümanlara emaneti olan Mescid-i Aksa onlarca yıldır işgal altında. Allah bize namazı, orucu, haccı soracak, peki bu emanetlerini sormayacak mı? Ne cevap vereceğiz? Bizler elimizden geldiği her fırsatta Kudüs'ü anlattık. Artık Kudüs'ü herkes tanıyor ve biliyor fakat sahip çıkanı yok." diye konuştu.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, 100. Yıl Parkı'nda toplandı.

Grup adına konuşan Mustafa Arı, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların birlik ve beraberliğiyle özgürleşeceğini ifade etti.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Dünya Kudüs Günü etkinliği
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Dünya Kudüs Günü etkinliği
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Dünya Kudüs Günü etkinliği
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Dünya Kudüs Günü etkinliği

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği - Son Dakika


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