Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te az sayıda Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığı üyesi Kırkayak Parkı Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcıların "sosyal mesafe" kuralına uyarak düzen aldığı görüldü.

Hak-İş Gaziantep Şube Başkanı İbrahim Halil Tanrıöver, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün koronaviru¨s salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmadığını söyledi.

Çalışanlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Tanrıöver, şöyle konuştu:

"Kısa çalıs¸ma o¨denegˆinden yararlanma kos¸ullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu su¨rec¸te uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bu¨tu¨n sagˆlık emekc¸ilerimiz ic¸in es¸it haklar, tas¸erondan kadroya gec¸en emekc¸ilerin TI·S su¨relerinin o¨ne c¸ekilmesini, gec¸ici ve mevsimlik is¸c¸ilerin sorunlarının c¸o¨zu¨mu¨ istiyoruz. Tu¨m emekc¸ilerimiz ic¸in daha fazla is¸ gu¨vencesi ve örgu¨tlenmenin o¨nu¨ndeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. I·s¸ yerlerinde I·s¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi tedbirlerinin daha da yaygınlas¸tırılmasını istiyoruz."

Kilis

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyelerinden oluşan bir gurup Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Maske kullanan sendika üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı okudu.

Şenay Çolakoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, bu 1 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istediklerini belirtti.

Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu bulmadıklarını aktaran Çolakoğlu, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Hak-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, Özel İdare İş Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, tüm işçilerin ramazan ayını ve bayramını kutladı.

Tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını ifade ede Çınar, şunları söyledi:

"Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. HAK-İŞ olarak 23 Nisan'da milli mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."