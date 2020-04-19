GAZİANTEP Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, iş yerleri ile villa inşaatından hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 iş yeri ile 1 villa inşaatında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler soygunların meydana geldiği yerler ile çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Çaldıkları bazı eşyalar ile yakalanan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.