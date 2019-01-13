Son Dakika Haberleri: Gaziantep Kamyona Çarpan Elektrikli Bisikletteki 2 Kuzen Öldü

Gaziantep Kamyona Çarpan Elektrikli Bisikletteki 2 Kuzen Öldü

1 saat önce

Gaziantep'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi.

Gaziantep Kamyona Çarpan Elektrikli Bisikletteki 2 Kuzen Öldü, System.String[]
Gaziantep'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Kaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kaya ve arkasında oturan teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki kuzenin öldüğü belirlendi.

Kaya ve Akyüz'ün cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İki kuzenin cenazesi, yapılan otopsinin ardından da yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Ramazan Kaya, Gaziantep, Güncel
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