Gaziantep kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular - Son Dakika

Gaziantep kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular

6 saat önce

Kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldularGAZİANTEP'te, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kureyş Ateş (75), yaşamını yitirdi.

Kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular

GAZİANTEP'te, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kureyş Ateş (75), yaşamını yitirdi.

Farabi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kureyş Ateş'ten haber alamayan üst kattaki yakınları, kontrol etmek için evin kapısını çaldı. Cevap alamayan yakınları, kapıyı kırarak girdikleri evde, Kureyş Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kureyş Ateş'in öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı haber alıp eve gelen Kureyş Ateş'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantep kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı
Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]