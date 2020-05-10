GAZİANTEP Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandıGAZİANTEP'te, 4 ayrı kapkaç olayına karıştıkları kameradan tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapkaç şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı GAZİANTEP'te, 4 ayrı kapkaç olayına karıştıkları kameradan tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş, Düztepe, Onat Kutlar ve 75'inci Yıl mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, kapkaç olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini saptadı. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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