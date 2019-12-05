Gaziantep kapkaç şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Kapkaç şüphelisi yakalandıGaziantep'te, 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
Kapkaç şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te, 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.
Gaziantep'te, kapkaç yöntemiyle üzerlerindeki telefon ve çantası çalınan 2 vatandaş polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis, ismini açıklamadığı şüpheliyi adresinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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