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Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor

23.01.2022 09:57

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'te etkili olan kar nedeniyle kara ulaşımı güçlükle sağlanırken, kent genelindeki uçuşlar da iptal edildi.

Sabaha karşı başlayan kar, şehri beyaza bürüdü. Karla beraber belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Yaya ve araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte, tramvay hattı da seferlerine devam etti.

Kar nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki ulaşımda da aksamalar yaşandı. Ekipler, hava muhalefeti nedeniyle kentteki tüm uçuşları iptal etti.

Adıyaman

Adıyaman'da kar sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Adıyaman Belediyesi, Karayolları ve İl Özel idaresi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kapanan yolları açıp tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kahta ve Gölbaşı ilçesinde de ekipler yol temizleme çalışmalarını yaparak yolu trafiğe açıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kar yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan karın, akşama doğru karla karışık yağışa dönmesi bekleniyor.

Belediye ekiplerinin özellikle dağ yollarını açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle de İstanbul-Şanlıurfa uçuşlarında rötar yaşanıyor.

Kilis

Kilis'te Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimizde başlayan yoğun kar yağışı sonrası hemşehrilerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için kent genelinde 10 farklı noktada 10 ayrı araçla kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Lütfen kar lastiği veya kar zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmayalım." ifadesi kullanıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de 5 ekip ile kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de olumsuzlukların yaşanmaması için kentte yoğun çalışma yürütüyor.

Malatya

Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi ve İnönü Caddesi olmak üzere birçok noktada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Temmuz Millet Meydanı ve buralardaki otobüs duraklarında karları temizlerken, biriken karlar kepçelerle kamyonlara yükleniyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi kırsalda da mahallelerin yolunu açmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası cadde ile sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kar yağışının ardından şiddetli rüzgar yaşanan kentte, bu geceden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yaklaşık 400 personel, 210 araçla hazır bekletiliyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kentte yoğun çalışma yürütüyor.

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor

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Gaziantep, Tramvay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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