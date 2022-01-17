Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı
Son Güncelleme: 17.01.2022 16:52

Kentte beklenen kar yağışı ve buzlanması için çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekiplerini oluşturarak iş paylaşımını yaptı.

Kar yağışının ulaşımda ve günlük hayatta oluşturacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için 25 tuzlama robotu, 15 greyder, 30 bekoloder, 12 loder, 20 kamyonet karla mücadele çalışmalarında kullanılacak. 6 bin ton tuzu da depolarda hazır bekleten Büyükşehir ayrıca karla mücadele için 430 personelini de görevlendirdi.

Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek karla mücadele ekipleri, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski taşıyan eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde de yolları kardan temizleyecek ve yoğun olarak tuzlama çalışması yürütecek.

GBB karla mücadele ekipleri, meteorolojinin hava tahminlerine yarın sabah saatlerinde hafif şekilde başlayıp öğleden sonra şiddetlenerek çarşamba günü akşama kadar sürmesi beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirlerini alarak, günlük yaşam standartlarının aksamadan devam edebilmesi için aralıksız görev başında olacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Eyüpsultan'da Eski MHP İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
17:26 Eski MHP ilçe başkanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada
17:18 İspanya Başbakanı, kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in istifasını istedi
17:10 İspanya Başbakanı Sanchez, kadın futbolcuyu seremonide dudağından öpen federasyon başkanının istifasını istedi
16:55 İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı
16:47 İtalyan milyoner, nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı
16:34 Son Dakika: TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımımızın lig maçlarını erteledi
16:29 Son Dakika: TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımımızın lig maçlarını erteledi
16:27 Disney Plus'tan Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasına yalanlama
16:21 Disney Plus, Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 17:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement