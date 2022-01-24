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GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası - Son Dakika

GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası

24.01.2022 12:35

Gaziantep'te üzerinde biriken kar nedeniyle otopark olarak kullanılan eski pazar yerinin çatısı çöktü, çok sayıda araç hasar gördü.

Gaziantep'te üzerinde biriken kar nedeniyle otopark olarak kullanılan eski pazar yerinin çatısı çöktü, çok sayıda araç hasar gördü.

Emek Mahallesi İbrahimli Yolu Caddesi'nde otopark olarak kullanılan eski pazar yerinin çatısı çöktü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmenin yoğun kar yağışı nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Gül, "İlk belirlemelere göre 25-30 araçta hasar var. Şu an tespit ettiğimiz herhangi bir can kaybı yok. Arkadaşlarımız, belediye ekiplerimiz enkazı kaldırıyor. İnşallah 10-15 dakika içinde netleşecek. Büyük geçmiş olsun. Bu arada özellikle kar yükü yüksek olan noktalardaki vatandaşlarımızı da olabildiğince buraların altına girmeme konusunda uyarmak istiyorum." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yeni pazar yeri yapıldığını, bu alanın sadece otopark olarak kullanıldığını ifade ederek, "Burada kar nedeniyle araç park edenler olmuş. İlk belirlemelere göre Allah'a şükür altında kimsenin olmadığını biliyoruz, güvenlik kameralarına baktığımız kadarıyla fakat ekip arkadaşlarımız demirleri keserek burayı boşaltmaya çalışıyor." diye konuştu.

GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası
GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası
GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası

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Gaziantep, Tragger, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Kar yağışı nedeniyle otopark olarak kullanılan yerin çatısı çöktü - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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