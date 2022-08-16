GAZİANTEP -Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı (2) - Son Dakika
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GAZİANTEP -Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı (2)

16.08.2022 14:36

Gaziantep-Karkamış ilçesi Suriye sınırı Meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışlarının düştüğü alanlardan görüntüler Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı Yerleşim dışındaki alana 4 havan mermisi düştü TSK unsurlarınca ateş altına alınan bazı terör hedeflerinden...

Gaziantep-Karkamış ilçesi Suriye sınırı

Meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışlarının düştüğü alanlardan görüntüler Terör örgütü YPG/ PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı

Yerleşim dışındaki alana 4 havan mermisi düştü

TSK unsurlarınca ateş altına alınan bazı terör hedeflerinden dumanlar yükseldi

Gaziantep Valisi Davut Gül:

"Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir"

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GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cezalandırma atışları yapıldı

Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP -Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP -Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı (2) - Son Dakika
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