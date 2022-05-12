Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı

12.05.2022 19:28

Gaziantep Karkamış'ta bulunan hudut karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden havan saldırısı düzenlendi. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden havan saldırısı yapıldı. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

10'U AŞKIN MERMİ İLÇEYE DÜŞTÜ

Elde edilen bilgilere göre saat 18:00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

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