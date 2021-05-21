Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

21.05.2021 15:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor ülkesi olma noktasında hakikaten önemli hedeflerimiz ve başarılarımız var. Bu çıtanın daha yukarıya taşınması lazım. Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon. Bu noktada mesafe almamız gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor ülkesi olma noktasında hakikaten önemli hedeflerimiz ve başarılarımız var. Bu çıtanın daha yukarıya taşınması lazım. Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon. Bu noktada mesafe almamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğince kentte bir otelde düzenlenen "Gençlik ve Spor Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda spor alanında ciddi mesafe aldığını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin sporla anılmaya başlandığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor ülkesi olma noktasında hakikaten önemli hedeflerimiz ve başarılarımız var. Bu çıtanın daha yukarıya taşınması lazım. Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon. Bu noktada mesafe almamız gerekiyor. Bunu ister durum tespiti olarak algılayalım, isterseniz hedef olarak algılayalım ama sporun tabana yayılması için bu iş birliğini daha güçlendirmemiz lazım."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'de yaşayan her kesimden insanın spora teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik etmemiz lazım. Onun için modelleri sürekli güncellememiz lazım. Son yıllarda yeni modeller ortaya çıkardık. Kurumlarımızla, yerel iş birliğiyle. Ama bunlarla yetinmeyeceğiz. Bu anlamda bu çalıştay çok önemli. Genç dostu, spor dostu şehir anlayışı. Spor her şeyden önce fiziksel olarak bir sağlık unsurudur. Spor yapan insanların daha az hastalandığını biliyoruz. Ruhsal anlamda iyi geliyor. Spor yapan insan daha barışçıl oluyor. Spor bir sosyal sağlık unsurudur. Ne kadar sporu yaygınlaştırırsak, halkımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin tesislerimize erişimi noktasında ne kadar başarılı olursak inanıyoruz ki fiziksel ve sosyal anlamda daha sağlıklı toplum inşa etmiş oluruz."

Spor için önemli unsurlardan birinin tesisleşme olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"81 ilde, ilçelerimizde, köylerimize varana kadar mükemmel bir tesis altyapımız var. İnanın 81 ildeki tesisleşmemizin dünyada bir eşi ve benzeri yok. Bu kadar kısa bir zamanda, 19 yıllık süreçte bir devrimi gerçekleştirdik. Bunun bir sonrası sporun tabana yayılması ve onunla birlikte elit sporcu havuzundaki artış, yani sporda başarı. Çünkü biz sporu tamamen yaymadığımız müddetçe sporda sürdürülebilir bir başarıyı tesis etmemiz zor."

Vali Davut Gül ise kentin son yıllarda spor ile anılmaya başlandığını, bunda tesisleşmenin payının büyük olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte son 3 yılda spor alanında yapılan yatırımların sunumunu gerçekleştirdi. Kent için "Gaziantep modeli" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Şahin, her yaşta insanı spora teşvik etmeye çalıştıklarını anlattı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep'in Güneydoğu'nun her anlamda büyüyen bir şehri olduğunu dile getirdi. Kente yapılan tesislerin karşılığını gençlerin başarı ile vereceklerine inandıklarını belirten Uzer, emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Tandoğan ise Türkiye'nin genç nüfus bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkesi olduğunu kaydetti. Gençlere yapılan hiçbir yatırımın boşa gitmediğini ifade eden Tandoğan, müsabakaların ardından gençlerin İstiklal Marşı okuması ve Türk bayrağını göndere çekmesinden daha büyük bir gurur olmadığını dile getirdi.

Çalıştay, konuşmaların ardından çeşitli sunumlarla devam etti.

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Çalıştayı nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Çalıştayı nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Çalıştayı nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Çalıştayı nda konuştu Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, 'Gençlik ve Spor Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşine 3 milyar dolar değerinde hisse verdi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor Mustafa Cengiz, Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

Son Dakika Haberleri
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:49 Nevruz paylaşımı yüzünden yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
15:55 Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor
Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi         
17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı         
17:15
"Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi         
17:00
İstanbul'da metro yaylarına atlayan kadının bacağı koptu İstanbul'da metro yaylarına atlayan kadının bacağı koptu         
16:40
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
Uğur Akkuş, Ebru Şallı için Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı         
16:25
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti         
15:59
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü         
14:23
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 17:24:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement