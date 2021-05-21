Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor ülkesi olma noktasında hakikaten önemli hedeflerimiz ve başarılarımız var. Bu çıtanın daha yukarıya taşınması lazım. Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon. Bu noktada mesafe almamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğince kentte bir otelde düzenlenen "Gençlik ve Spor Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda spor alanında ciddi mesafe aldığını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin sporla anılmaya başlandığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor ülkesi olma noktasında hakikaten önemli hedeflerimiz ve başarılarımız var. Bu çıtanın daha yukarıya taşınması lazım. Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon. Bu noktada mesafe almamız gerekiyor. Bunu ister durum tespiti olarak algılayalım, isterseniz hedef olarak algılayalım ama sporun tabana yayılması için bu iş birliğini daha güçlendirmemiz lazım."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'de yaşayan her kesimden insanın spora teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik etmemiz lazım. Onun için modelleri sürekli güncellememiz lazım. Son yıllarda yeni modeller ortaya çıkardık. Kurumlarımızla, yerel iş birliğiyle. Ama bunlarla yetinmeyeceğiz. Bu anlamda bu çalıştay çok önemli. Genç dostu, spor dostu şehir anlayışı. Spor her şeyden önce fiziksel olarak bir sağlık unsurudur. Spor yapan insanların daha az hastalandığını biliyoruz. Ruhsal anlamda iyi geliyor. Spor yapan insan daha barışçıl oluyor. Spor bir sosyal sağlık unsurudur. Ne kadar sporu yaygınlaştırırsak, halkımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin tesislerimize erişimi noktasında ne kadar başarılı olursak inanıyoruz ki fiziksel ve sosyal anlamda daha sağlıklı toplum inşa etmiş oluruz."

Spor için önemli unsurlardan birinin tesisleşme olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"81 ilde, ilçelerimizde, köylerimize varana kadar mükemmel bir tesis altyapımız var. İnanın 81 ildeki tesisleşmemizin dünyada bir eşi ve benzeri yok. Bu kadar kısa bir zamanda, 19 yıllık süreçte bir devrimi gerçekleştirdik. Bunun bir sonrası sporun tabana yayılması ve onunla birlikte elit sporcu havuzundaki artış, yani sporda başarı. Çünkü biz sporu tamamen yaymadığımız müddetçe sporda sürdürülebilir bir başarıyı tesis etmemiz zor."

Vali Davut Gül ise kentin son yıllarda spor ile anılmaya başlandığını, bunda tesisleşmenin payının büyük olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte son 3 yılda spor alanında yapılan yatırımların sunumunu gerçekleştirdi. Kent için "Gaziantep modeli" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Şahin, her yaşta insanı spora teşvik etmeye çalıştıklarını anlattı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep'in Güneydoğu'nun her anlamda büyüyen bir şehri olduğunu dile getirdi. Kente yapılan tesislerin karşılığını gençlerin başarı ile vereceklerine inandıklarını belirten Uzer, emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Tandoğan ise Türkiye'nin genç nüfus bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkesi olduğunu kaydetti. Gençlere yapılan hiçbir yatırımın boşa gitmediğini ifade eden Tandoğan, müsabakaların ardından gençlerin İstiklal Marşı okuması ve Türk bayrağını göndere çekmesinden daha büyük bir gurur olmadığını dile getirdi.

Çalıştay, konuşmaların ardından çeşitli sunumlarla devam etti.