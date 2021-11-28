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Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı

28.11.2021 14:54

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu belirterek, her branşta sporun ilerlemesi için altyapılara büyük önem verdiklerini ve bu anlamda ciddi mesafe aldıklarını söyledi.

Söz konusu havuzda yarınların şampiyonlarının yetişeceğine inandığını belirten Kasapoğlu, "Avrupa'nın ilk 5 havuzundan birini burada açıyoruz. Bu muhteşem tesisi yarının yıldızlarıyla buluşturuyoruz. Bu hepimizin gururu ve sevinci. İnanıyorum ki bu güzide tesis, ülkemiz sporuna ve uluslararası camiaya, yarınların şampiyonlarını yetiştirmede milletimize büyük hizmetler sunacak." dedi.

Türkiye'de her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük projelere imza attıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin kalkınma mücadelesinde çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Devasa stadyumlardan spor salonlarına, binlerce semt sahasından yüzme havuzlarına... Gaziantep'te en büyüğünü, en modernini ve en donanımlısını açıyoruz şükürler olsun. Olimpik ve yarı olimpik havuzlarımız sayesinde yüzmeyi ana branşlardan biri haline getirdik. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Son 3 yılda Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle milyonlarca insana yüzme öğrettik." diye konuştu.

"Dünyanın en büyük yurt altyapısını biz sunuyoruz"

Hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını anlatan Kasapoğlu, burs ve barınma anlamında dünyanın önde gelen ülkesi konumunda bulunduklarını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınların umudu olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük yurt alt yapısını biz sunuyoruz. Dünyanın en güçlü kredi ve burs imkanlarını sunuyoruz. Barınma, burs ve kredi olanaklarıyla bir yandan gençlerimize destek olurken, ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik. Gençlerimizin yarınlara daha güçlü hazırlanması için bu anlamda sporcu bursu uygulamamız var. 'Spor mu, eğitim mi?' ikilemi vardı. Bunu da yine hep birlikte ortadan kaldırdık."

Milli yüzücü Sevilay Öztürk'e sürpriz doğum günü pastası

Kasapoğlu konuşması sırasında, paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü doğum günü olmaı nedeniyle sahneye davet etti.

Öztürk'ün Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Sevilay bu kutlu coğrafyanın yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerden biri. Onunla gurur duyuyoruz. Bundan sonra yeni yüzme havuzlarımızdan onu örnek alacak yeni şampiyonlar çıkar inşallah. Buna inanıyoruz. Bugün bu güzel tesisin açılış günü ama aynı zamanda Sevilay'ın da doğum günü ve 18 yaşına giriyor. Biz de bu güzel açılış vesilesiyle Sevilay'ın doğum günün kutluyoruz. Sağlıklı, afiyetle, başarılarla dolu uzun ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti'nin Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler olimpik havuzu gezip, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek söndürdü.

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı
Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı

Mehmet Kasapoğlu, Açılış Töreni, Yüzme, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı - Son Dakika
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