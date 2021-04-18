Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa maçının ardından

18.04.2021 18:37

Kasımpaşa maçının ardındanKadir GÜNEŞGAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa maçının ardından

Kadir GÜNEŞGAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RUI MOTA HAKEM HATALARINDAN PUANLAR KAYBETTİK

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, maça iyi başlayamadıklarını, ikinci yarıda toparlanarak oyuna hakim olduklarını belirtti. Hakem hatalarından puanlar kaybettiklerini vurgulayan Mota, şunları dedi

İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Daha iyi olmamız gerekirdi. Buraya puan almaya gelmiş bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi, daha agresif, daha konsantre ve daha çabuk olmamız gerekiyordu. Bunları yapamadığımız için kalemizde iki gol gördük. Sonrasında toparlandık ve ikinci yarıya daha iyi başladık. İkinci yarıdaki oyunu maçın tamamına yaymamız gerekiyor. Önümüzde 7 tane final maçı var. Bunlara iyi hazırlanmamız lazım. İkinci yarı oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Kontradan ikinci golü yedik, golden önce de faul vardı ama biz bahane aramıyoruz. Dicko'ya faul yapıldı ve o da görülmedi. Biz bu şekilde hatalar yüzünden 10 puan kaybettik. Maç 2-2 olduktan sonra da önemli pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendirip maçı kazanabilirdik.

SADİ ÇERİ HARCADIĞIMIZ POZİSYONLARIN BEDELİ OLDU

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri ise maça çok etkili başladıklarını ancak birçok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi. Çeri, Bu tür maçlarda 1-2 pozisyon bulduysanız daha fazlasını da yapmalısınız. Çünkü bu tür kritik maçlarda hata yapmamalısınız. Ancak ilk yarı çok pozisyon harcadık. Dolayısıyla bunun da bedeli oldu. Maçın geneline bakacak olursak, üstün taraftık. Bugün burada 2 puan bıraktık. Mental olarak daha iyi olmak zorundayız. Çünkü çıkışı ancak bu şekilde yakalayabiliriz. Eski alışkanlıkları bırakıp, ilk yarıdaki oyunu daha uzun süreye yaymalıyız diye konuştu.

Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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