Son Dakika Haberleri: Gaziantep kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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Gaziantep kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

1 saat önce

Kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildiGaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

75'inci Yıl Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Tedavisi devam eden 5 kişiden 2'sinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gaziantep kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Hüseyin Yıldız, Adem Yıldız, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
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