Son Dakika Haberleri: Gaziantep kavruluyor
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep kavruluyor

1 saat önce

Sıcak havanın etkili olduğu Gaziantep'te termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Gaziantep kavruluyor, System.String[]
Sıcak havanın etkili olduğu Gaziantep'te termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Aşırı sıcaklar Güneydoğu Anadolu'yu etkisi altına alırken, Gaziantep'te termometreler 55 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklara akın etti. Kentte termometreler 55 derece ile yılın en yüksek göstergesini gördü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar nedeniyle oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Günlerdir etkili olan sıcak havanın önümüzdeki haftada da devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep kavruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]