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GAZİANTEP Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikram

1 saat önce

Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikramGaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarılarda bulunup bayram kömbesi ikram etti.

Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikram
Gaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarılarda bulunup bayram kömbesi ikram etti.
Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve emniyet yetkilileri ile birlikte İslahiye- Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa uyguladığı trafik noktasındaki denetime katıldı. Kaymakam Kotan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçlarda bulunanlara kömbe ikram etti.
GAZİANTEP Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikram
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
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