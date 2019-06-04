GAZİANTEP Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikram
1 saat önce
Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikramGaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarılarda bulunup bayram kömbesi ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
Kaymakamdan sürücülere uyarı ve ikram Gaziantep
'in İslahiye
İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan
, uygulama noktasında sürücülere uyarılarda bulunup bayram kömbesi ikram etti.
Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve emniyet yetkilileri ile birlikte İslahiye- Hassa
karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa uyguladığı trafik noktasındaki denetime katıldı. Kaymakam Kotan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçlarda bulunanlara kömbe ikram etti.
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